Amadeus, la sorpresa per Giovanna che nessuno si aspettava

Amadeus, alla guida della prossima edizione di Sanremo, ha fatto una sorpresa graditissima alla moglie Giovanna: il gesto che nessuno si aspettava

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Fervono i preparativi per la prossima edizione del festival di Sanremo. Amadeus, conduttore e direttore artistico, guiderà nuovamente la gara canora, e come di consueto non sarà solo sul palco. Ad affiancarlo, oltre all’immancabile Rosario Fiorello, ci saranno infatti Elodie e Achille Lauro. Mentre la cantante ricoprirà il ruolo di valletta per una sola serata, Lauro parteciperà a tutti e cinque gli appuntamenti con le proprie performance musicali. Confermata anche la presenza di Zlatan Ibrahimovich, che gli spettatori fremono di vedere all’opera. Stando alle ultime indiscrezioni, Amadeus avrebbe fatto un’inaspettata sorpresa a sua moglie, Giovanna Civitillo.

Scopriamo insieme i dettagli di questo regalo inatteso.

LEGGI ANCHE —> Amadeus, tensione in trasmissione: il silenzio assordante poi la svolta

Amadeus, la sorpresa inaspettata per Giovanna Civitillo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

LEGGI ANCHE —> L’indiscrezione sugli Abba ospiti a Sanremo, parla Amadeus

Inizialmente sospesa tra dubbi e incertezze, la prossima edizione del festival di Sanremo si farà. Nonostante la messa in onda sia stata posticipata di un mese, ad inizio marzo, la gara di canto sembra già possedere tutti i requisiti per tornare in televisione al massimo delle potenzialità. Per il conduttore Amadeus, come per il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, l’obiettivo è di regalare al pubblico un momento di svago, che allontani tutte le preoccupazioni legate al Covid.

Di recente, un’ulteriore notizia graditissima sta circolando nei vari siti web. A quanto sembra, il presentatore dei “Soliti Ignoti” avrà una spalla senza dubbio eccezionale sul palco: si tratta della moglie Giovanna Civitillo. Non sarebbe affatto una sorpresa per i fan della coppia, che si dimostra unita ed affiatata come il primo giorno. Giovanna e Amadeus, sposati dal 2009, hanno anche un figlio di nome José Alberto.

La presenza della Civitillo a Sanremo è stata ipotizzata anche da Bianca Guaccero, conduttrice di “Detto Fatto”. “Io direi che ci sarà, perché altrimenti avrebbe detto chiaramente ‘non ci sarò’“: così si è espressa la presentatrice nella puntata odierna.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Attualmente, né Giovanna né Amadeus si sono espressi in merito al gossip. Nel caso in cui la notizia si rivelasse vera, moglie e marito si ritroverebbero a collaborare in uno dei palcoscenici più ambiti d’Italia.