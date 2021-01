L’indiscrezione sugli Abba ospiti a Sanremo, parla Amadeus

È iniziato il toto nomi sugli ospiti musicali che saliranno sul palco di Sanremo: interviene a questo proposito Amadeus a chiarire le voci sulla possibile presenza degli Abba

Mancano poco meno di due mesi all’inizio del tanto atteso Festival di Sanremo, che sarà condotto nuovamente da Amadeus in coppia con Fiorello. Dopo l’incredibile successo dello scorso anno il duo tornerà con un’edizione più che sudata, la cui organizzazione -anche per le numerose restrizioni dovute all’emergenza sanitaria- risulta più complessa che mai. A dicembre sono stati ufficializzati i cantanti in gara e ora è iniziato il toto nomi sugli ospiti che potrebbero salire sul palco nel corso delle serate. In particolare un nome si è diffuso nelle ultime ore, quello degli Abba.

LEGGI ANCHE -> Umberto Tozzi come i Rolling Stones: “Donald Trump l’ha fatto anche a me”

Gli Abba ospiti a Sanremo? Interviene a chiarire Amadeus

LEGGI ANCHE -> Roberto Vecchioni racconta la battaglia vinta contro la malattia

Il gruppo pop svedese che ha donato al mondo celebri brani come “Mamma Mia” e “Waterloo“, sarebbe stato contattato per partecipare come ospite a Sanremo. Almeno stando all’indiscrezione che si è diffusa. In realtà non sembrerebbe esserci nulla di fondato. La notizia è apparsa dopo che nel programma di Radio2 “Sanremo di sabato” si è parlato dei possibili nomi sui quali Amadeus potrebbe puntare.

Ricordando infatti come lo scorso anno la riunione dei Ricchi e Poveri venne definita proprio dal presentatore come quella degli “Abba italiani”, sognando in grande si è pensato all’eventualità di vedere proprio la band originale all’Ariston. A questo proposito è intervenuto in prima persona Amadeus a chiarire questa voce. “Gli Abba a Sanremo? I desideri sono tanti e pure le invenzioni“, ha sottolineato per poi dichiarare che ogni ospite ufficiale sarà comunicato solo da lui.

Nonostante gli Abba stiano effettivamente lavorando a un nuovo disco che decreterà ufficialmente il loro ritorno dopo i due brani rilasciati nel 2018, la possibilità di vederli al festival è pressoché nulla.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Per il momento rimangono confermati solo Achille Lauro, che sarà presente in tutte e cinque le puntate, così come il calciatore Zlatan Ibrahimovic. Annunciata ufficialmente anche la partecipazione di Elodie.