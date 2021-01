L’influencer, showgirl ed ex tentatrice di Temptation Island Vip pubblica un nuovo scatto che incendia Instagram.

Laura Cremaschi, conosciuta dai followers come @cremaschina, condivide questa foto, sotto la quale scrive: “Quando ti dicono che non puoi farcela… stanno mostrando i loro limiti, NON i tuoi“.

Indossa un completino aderente, che le lascia scoperto il ventre: una visuale da sballo!

I capelli sono sciolti e mossi ed il make-up concentra tutta l’intensità sugli occhi, per uno sguardo a cui non si può resistere!

Con quasi 10.000 like e più di 120 commenti in meno di un’ora, Laura diventa virale!

Laura Cremaschi proclamata regina del web!

Con più di 985.000 followers, Laura Cremaschi spopola su Instagram.

Sulla didascalia del suo profilo si descrive così: “I’m a lover. Fitness lover. Cooking lover. Travel lover. Dog lover“.

Tradotto: “Io sono un’amante. Amante del fitness. Amante della cucina. Amante dei viaggi. Amante dei cani“.

Con i suoi seguaci condivide vestiti e prodotti di qualsiasi genere, che le hanno spedito le aziende per delle sponsorizzazioni; parte delle sue giornate; la sua alimentazione e un problema ormai superato, che ha avuto in passato: l’acne cistica.

A quest’ultimo argomento ha dedicato anche una cartella in evidenza, in cui dà degli ottimi consigli alle ragazze che la seguono e che potrebbero avere lo stesso problema.

La bellissima Laura Cremaschi ha ottenuto tutta questa popolarità grazie al suo fascino, alla sua bellezza e alla sua personalità: il pubblico la ama!