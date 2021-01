Laura Cremaschi da urlo, decolté mozzafiato e sguardo ipnotico – FOTO

La bellissima Laura Cremaschi posta uno scatto su Instagram in spiaggia. In costume mostra un decolté mozzafiato e uno sguardo ipnotico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

“Bilancia ascendente toro, e voi?”, la domanda che pone Laura Cremaschi nel suo ultimo post. In accompagnamento alla didascalia la bellissima posta una foto in spiaggia dove mostra decolté mozzafiato e sguardo ipnotico. I suoi 977 mila follower si scatenano con un tripudio di like e commenti in cui indicano il loro segno zodiacale.

La showgirl è seguitissima sui social. Ex tentatrice di Temptation Island Vip, è conosciuta anche per la partecipazione a “Bonas” e ad “Avanti tutta un altro” di Paolo Bonolis. Classe 1987, di Bergamo, la showgirl è anche diventata influencer. Ogni giorno posta scatti sensuali che conquistano i fan. In primo piano il suo fisico mozzafiato e il suo volto dai lineamenti perfetti. Più volte la giovane showgirl è stata accusata di esser ricorsa alla chirurgia plastica, voci smentite da Laura stessa.

LEGGI ANCHE > Claudia Ruggeri: décolleté esplosivo, in coppia con Laura Cremaschi – FOTO

Laura Cremaschi: regina del social posta ogni giorno scatti da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

LEGGI ANCHE > Laura Cremaschi, solo con slip e maglioncino un fisico che fa sognare – FOTO

Bionda, occhi azzurri, Laura Cremaschi ha un sorriso radioso. Ogni giorno sui social posta scatti in cui si mostra bellissima. Pochi giorni fa ha pubblicato una foto con l’amica ed ex collega di Avanti un Altro. Per la Befana Laura ha posato insieme a Claudia Ruggeri augurando una buona Epifania a tutti i loro fan.

Ma la Cremaschi è al centro dell’attenzione non solo per gli scatti suoi social ma anche per i gossip sulla sua vita sentimentale. Dopo cinque anni di relazione con Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli, molte voci hanno parlato di relazione con il figlio di Bonolis e altri presunti flirt. Al momento sembra essere single.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Appassionata di sport, viaggi e calcio, dal 2020 ha lasciato Avanti un altro, consacrandosi nel ruolo di regina del web. Più volte è stata ingaggiata dalle Iene per realizzare scherzi a vip. Tra i più famosi quello messo in scena a Francesco Facchinetti.