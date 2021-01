Emma Marrone confessione toccante: “Mi manca essere amata”

Emma Marrone confessa i timori di rimanere single a vita. Dopo due anni senza un compagno rivela che le manca sentirsi amata. I fan si commuovono ascoltando queste parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Sentirsi amata. E’ questo il desiderio di Emma Marrone. La famosissima cantante si è aperta a Vanity Fair rilasciando un’intervista in cui ha raccontato le sue sofferenze d’amore.

Single da due anni, la giovane cantante non ha ancora trovato il suo principe azzurro. Tempi duri per Emma non solo dal punto di vista affettivo ma anche di salute. La Marrone ha infatti dovuto affrontare una brutta malattia dalla quale è riuscita a guarire. Durante l’intervista ha raccontato come dopo essere stata dimessa dall’ospedale si sia sentita molto sola.

“Mi manca essere amata, non mi capita da un paio di anni e probabilmente rimarrò sola tutta la vita“ la toccante confessione della cantante.

Emma Marrone: una vita sentimentale tormentata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

LEGGI ANCHE > Emma Marrone splendida nel suo “caos”. Esplosione di grande sensualità – FOTO