Emma Marrone splendida nel suo “caos”. Esplosione di grande sensualità – FOTO

E’ Caos per Emma Marrone e non solo, lo scatto su Instagram manda in TILT i suoi follower. La cantante è incantevole e dalla forte sensualità.

Emma Marrone posta su Instagram uno scatto che la immortala in tutta la sua bellezza: probabilmente un selfie, la cantante scrive “Faccia da “CAOS” ed è solo lunedì. Possiamo farcela. Vi bacio”. In effetti questo scatto manda in confusione i suoi follower inebriati dalla bellissima Giudice di X Factor. I commenti sono veramente tanti, per non parlare del boom di like 20 mila in 30 minuti. Capelli spettinati, il ciuffo che le nasconde parzialmente il viso poco truccato, si nota solo un velo di mascara nero. Non si riesce a scorgere il suo outfit essendo un primo piano ma sembrerebbe un blazer dalle tonalità del beige. La luce fredda della foto illumina ancora di più il bellissimo viso della cantante.

Emma Marrone, periodo intenso per la cantante

Emma è molto apprezzata perché a differenza di molte colleghe riesce a trasmettere tanto sia come persona che come professionista. Emma è attualmente tra le cantanti più seguite, affermatissima nel panorama musicale italiano vanta un curriculum notevole. Inoltre la bellissima 36enne è amata per la sua schiettezza e per la sua grinta, ma addolcita da una forte sensibilità, caratteristiche emerse soprattutto nel talent. Ultimamente Emma è molto desiderata dai brand, e spesso viene scelta come testimonial sia di abbigliamento che di gioielli e questo conferisce al marchio un surplus.

Spulciando dalle storie di Emma, si intravede una buonissima teglia di pasta al forno, certamente non è una monoporzione. Un dettaglio questo che ha fatto molti pensare che la cantante potesse essere in dolce compagnia. Non resta che attendere per ulteriori news.

