Jo Squillo, sempre più abbronzata. Caftano nero e occhiali da sole, che sogno – FOTO

La showgirl Jo Squillo è ancora alle Maldive e condivide tre scatti da sogno, bella e abbronzata si diverte con indosso caftano e occhiali da sole

Classe 1962, gli anni passano anche per Jo Squillo ma sembra non avvertirli affatto. E’ sempre una delle cantautrici e conduttrici televisive più eccentriche del panorama italiano per la sua irriverenza e voglia di trasgredire con la moda come nella vita.

La troviamo ancora alle Maldive dove si trova con il marito Gianni Muciaccia per lavoro, e per una piccola vacanza di piacere.

Jo Squillo guarda avanti: “Nuovi sogni. Nuovi successi. Nuovi traguardi”

Ieri Jo sulla sua pagina Instagram si è lanciata con un messaggio rivolto alle nuove generazioni, a quelle che ora possono fare la differenza sostanziale nella lotta verso maggiori autonomi e diritti. “Senza le generazioni precedenti, le ragazze d’oggi non avrebbero ciò che spesso danno per scontato. Non fermarti, difendi i diritti conquistati per te e per tutte le altre. Nuovi sogni. Nuovi successi. Nuovi traguardi”.

Questo quanto scrive Jo, a corredo di tre meravigliosi scatti a firma del fotografo Eddy Daniele. La showgirl indossa un caftano nero con micro fantasia del brand MC2 Saint Barth e occhiali Favaroottico.

Bellissima e sensuale, balla con le mani alzate davanti la struttura che la ospita alle Maldive in questi giorni, la Brennia Kottefaru. Alcune fan le rispondono: “Brava👏👏 bisogna divulgare le ns conquiste alle ragazze di oggi che abbiamo lottato e manifestato in piazza per i ns diritti…❤️” e “Semplicemente splendida in questa cornice da sogno!!!😱”.