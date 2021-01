Leggings: con Giulia Valentina diventano tendenza moda 2021

L’influencer Giulia Valentina pubblica su Instagram una foto con i leggings e mostra quanto un capo così comodo e “comune” possa diventare la tendenza della moda 2021.

Innegabile che, come lo scorso anno, anche per il 2021 ci aspetteranno più giornate a casa di quante ne vorremmo.

Innegabile anche che il leggings è ormai un indumento che non manca nell’armadio di nessuna di noi. Che sia per un outfit da casa, un’attività sportiva, una passeggiata qualunque, si trova sempre il modo per reinterpretarlo ed adattarlo alla nostra necessità. E per quale motivo?

Semplice, è estremamente comodo.

Come ci hanno dimostrato anche gli outfit presentati alla Fashion Week di Milano, la comodità oggi è la scelta più richiesta. Quindi un capo come i fuseaux è stato preso di mira e riprodotto in tantissime varianti, colori, tessuti e fantasie.

Il leggings di Giulia Valentina

L’influencer torinese Giulia Valentina, ha postato su Instagram una foto che la ritraeva sul divano di casa con indosso un leggings in knitewear lamé di Calzedonia dai colori nero e argento, abbinati ad un maglione con fantasia stellata e ciabatte pelose. Chic è l’aggettivo giusto: aderenti, a vita alta e brillanti.

Il tessuto elasticizzato è arricchito da un motivo geometrico e da tocchi di luce che ne illuminano la texture e donano l’effetto glitterato.

Indossato dall’influencer per una situazione casalinga, si presta sicuramente anche per donare lucentezza ad un look da Saturday Night, quindi non riponiamolo nella scatola degli indumenti invernali durante il cambio di stagione, ma prepariamoci a sfruttare questo modello anche con cardigan, mini dress e gonne corte.

Un’iniziativa all’insegna della dolcezza è quella proposta da Calzedonia con la scelta di realizzare outfit coordinati per Mamma & Figlia. Il nostro modello di leggings preferiti per l’inverno 2021 è infatti riprodotto anche per bambina ed entrambi sono disponibili sul sito ufficiale del brand.

Lo stile dal gusto contemporaneo che però non rinuncia a morbidezza, confort… e unione familiare.