Riconoscete il bambino in foto? E’ un attore di Hollywood famosissimo

Riconoscete il bambino ritratto in foto? Oggi è uno degli attori più famosi e versatili di Hollywood. Provate ad indovinare di chi si tratti

Riconoscete il bambino in foto foto? Ha una faccia da simpatico monello. Ricorreva il Natale del 1967 e aveva solo 5 anni. Adesso è uno dei nomi più potenti di Hollywood. Un vero e proprio divo, una star famosissima. E’ nato in Canada nel 1962, precisamente a Newmarket, in Ontario, ma ha ormai la cittadinanza statunitense.

Ha iniziato la sua carriera come comico da giovanissimo. A 16 anni lasciò la scuola per dedicarsi anima e corpo alla recitazione. Iniziò con imitazioni e cabaret nei piccoli club, fino a quando decise di trasferirsi a Los Angeles e tentare il grande colpo. Inizia con piccoli ruoli ma con registi di successo: Francis Ford Coppola e Clint Eastwood. Poi nel 1994 il film che lo fece conoscere in tutto il mondo: Ace Ventura – L’acchiappanimali . Basta solo questo titolo per suggerirvi il nome di questo famoso attore dalla faccia di gomma.

Se ancora non avete capito di chi stiamo parlando, cliccate su successivo per scoprirne l’identità

Riconoscete il bambino in foto? Ecco di chi si tratta