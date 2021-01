L’ex gieffina condivide, sulle sue Instagram stories, dei video e dei boomerang in cui si mostra in tutta la sua eleganza!

Il questo video, l’influencer, modella, showgirl e attrice venezuelana indossa un aderente abito luminoso, a maniche lunghe, di color argento.

Sotto ha delle calze nere, che sono un must per questo freddo inverno!

Tutti i followers, che la seguono sempre con stima e affetto, si stanno chiedendo per quale occasione Aida abbia deciso di sfoggiare questo bellissimo vestito, oppure se abbia voluto metterlo soltanto per restare in casa ed essere comunque sempre al top.

Anche gli accessori sono molto raffinati e le donano un tocco di glamour in più!

La strepitosa Aida conquista tutti: il suo fascino è estremo!

Nessuno dei suoi seguaci (che al momento sono più di 850.000) riesce a smettere di guardarla!

I capelli sono ondulati e sciolti, portati con una riga orizzontale, che le crea una bellissima frangetta laterale.

Il make-up è studiato del dettaglio: riprende gli stessi toni argento del vestito.

Gli occhi sono caratterizzati da una sfumatura portata verso l’alto, che le conferisce uno sguardo cosiddetto “da cerbiatta”; le labbra sono neutre e sul viso si notano delle ombreggiature, per rimodellare il volto con le tecniche del cosiddetto contouring e highlithing.

Non c’è dubbio: Aida Yespica, conosciuta dal mondo di Instagram come @aidayespica27official, è la regina indiscussa del fashion!

In questa ultima storia, Aida Yespica non è da sola: con lei c’è uno speciale ospite peloso, cioè la sua cagnolina Kira.