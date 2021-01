Valeria Graci e il suo racconto da brividi: “Ho delle protesi”

Valeria Graci, attrice e comica, ha raccontato a Verissimo la sua storia sentimentale e un dramma che si porta dietro, ha delle protesi

Il racconto di Valeria Graci è scioccante, il pubblico non era pronto a conoscere i dettagli del dramma che ha dovuto vivere qualche tempo fa l’attrice. Così chi ha seguito la sua intervista a Verissimo e e Nuovo Tv avrà sicuramente ascoltato parole toccanti riguardo alla sua esperienza. Oltre che subire delle violenze psicologiche da parte del suo ex marito, con il quale ha un figlio insieme, ha dovuto affrontare anche un altro problema. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Valeria Graci: “Ho delle protesi”, la sua malattia

L’abbiamo vista nei panni di Peppa Pig o di Greta Thunberg a Striscia la Notizia, sempre sorridente e giocosa, eppure anche Valeria Graci nasconde un dolore. Alcuni anni fa ha subito un dramma che oggi per fortuna sta superando e giorno dopo giorno va sempre meglio. In un’intervista a Verissimo ha affermato di avere delle protesi alle orecchie. Infatti dopo il parto ha appreso di avere una patologia ereditaria, si tratta della otosclerosi, una malattia scoperta di notte quando non sentiva piangere suo figlio. “Sono stata operata d’urgenza” ha spiegato la comica milanese.

L’attrice, comica e conduttrice milanese non si è mai persa d’animo. Nonostante le tante difficoltà che la vita le ha riservato ha sempre seguito la sua strada e ha portato avanti il suo lavoro, una passione fin da bambina. Attualmente è impegnata nel programma Stasera tutto è possibile insieme a Stefano De Martino.