Cadavere semi carbonizzato in un campo: è giallo, indagano i carabinieri

Un uomo è stato ritrovato morto ed il suo cadavere semi carbonizzato in un campo di Filottrano, comune in provincia di Ancona.

Dramma a Filottrano, in provincia di Ancona, dove un uomo di 60 anni è stato ritrovato semi carbonizzato in un campo in via Villa Santa Maria. A fare la tragica scoperta è stato il nipote dell’uomo che, preoccupato, era andato a cercarlo insieme a sua madre. Addentratosi nel campo, il giovane ha visto il corpo dello zio ed ha lanciato subito l’allarme. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per il 60enne. Non sono ancora chiare le cause del decesso su cui stanno indagando i carabinieri, intervenuti sul luogo per gli accertamenti.

Un uomo è stato trovato senza vita ed il suo corpo semi carbonizzato in un campo. È accaduto nel pomeriggio ieri, mercoledì 13 gennaio, a Filottrano, in provincia di Ancona. La vittima è Maurizio Bertini, 60enne, residente in una casa poco distante dal campo dove è stato ritrovato. Stando a quanto riporta la redazione de Il Corriere Adriatico, a fare la tragica scoperta sarebbe stato il nipote 20enne dell’uomo che vive con la sua famiglia nella stessa casa della vittima. Accortosi che lo zio mancava dal mattino si è messo a cercarlo sino a quando lo ha ritrovato semi carbonizzato in bilico su un fossato.

Lanciato l’allarme sul posto, in via Villa Santa Maria, si sono precipitati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Bertini che sarebbe sopraggiunto alcune ore prima del ritrovamento.

Intervenuti presso il podere anche i carabinieri di Filottrano ed i colleghi del Norm di Osimo che hanno avviato le indagini e provveduto agli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Al momento i militari dell’Arma, riferisce Il Corriere Adriatico, non escludono nessuna pista, compresa quella di un gesto volontario, ma la più accreditata sarebbe quella della tragedia. Il 60enne potrebbe essere stato colpito da un malore mentre bruciava delle sterpaglie e rimasto vittima delle fiamme.

A far chiarezza sul giallo potrebbe essere l’autopsia che l’autorità giudiziaria potrebbe disporre sulla salma dell’uomo.