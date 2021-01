Antonella Elia, posa sensuale su tacchi a spillo: che fascino – FOTO

Antonella Elia in uno scatto su Instagram di grande eleganza ma non solo, una posa provocante che ci ricorda tutto il suo fascino

Una carriera sul mondo del piccolo schermo, e non solo, di grande longevità, ormai trentennale. Antonella Elia è uno dei volti più riconoscibili dello showbusiness italiano, avendo attraversato varie epoche, fin dai primi anni ’90, di storia della tv. Molteplici le sue apparizioni come valletta, conduttrice e molto altro, tali da non potersi ricordare tutte. Negli ultimi tempi, Antonella è stata ripetutamente al centro dei vari gossip per le sue recenti partecipazioni al Grande Fratello Vip, dove è stata uno dei personaggi più discussi.

Antonella Elia, la posa ‘like a boss’ per il delirio dei fan

A 57 anni, rimane comunque, come detto, molto famosa e una donna di grande fascino. Che ci ricorda, periodicamente, con qualche scatto sul suo profilo Instagram dove evidenzia la sua bellezza nonostante il trascorrere degli anni. L’ultima foto di oggi la inquadra in una posa particolarmente provocante. Completo elegante rosso fuoco, con tanto di vertiginosi tacchi a spillo.

E non è finita qui, vista la sua posa spregiudicata, a gambe aperte. A testa alta come sempre, Antonella si mette in gioco volentieri, ‘like a boss’, come da didascalia. E raccoglie in ogni caso i consensi dei fan, che restano numerosi.