Fedez e J-Ax, il motivo della rottura della coppia artistica: c’entra un cantante

Durante la puntata di “Detto Fatto” di oggi, Jonathan Kashanian ha raccontato a Bianca Guaccero il motivo della rottura tra Fedez e J-Ax

Oggi è andato in onda il programma di Bianca Guaccero, “Detto fatto”, con i tutorial tanto seguiti dal pubblico, dopo la bufera ormai alle spalle. Tuttavia c’è una parte del programma che è molto amata ed è la “Superclassifica Jon”, ovvero un top ten che ogni giorno stila Jonathan Kashanian per divertire il pubblico di Rai Due. Questa volta l’ex concorrente della casa del Grande Fratello ha preparato una classifica che aveva come protagonisti le coppie artistiche. Si è parlato quindi di Lilo e Greg, Massimo Boldi e Christian De Sica, Gigi e Ross e anche di Carla Gozzi ed Enzo Miccio. Quest’ultimo è andato anche in collegamento con il programma per parlare direttamente con la stilista, ospite fissa di “Detto fatto”: i due hanno collaborato molti anni insieme e nella classifica di Jonathan si sono posizionati secondi. Ma si è parlato anche di una coppia artistica molto importante musicalmente cioè quella formata da Fedez e J-Ax.

J-Ax e Fedez: il vero motivo della rottura della coppia di rapper

Il primo singolo che Fedez e J-Ax hanno fatto insieme è stato nel 2016 ed era la hit “Vorrei ma non posto”. È poi seguito un tour, due anni dopo, con chiusura allo Stadio San Siro di Milano. Dopo quella data, come ha detto Jonathan Kashanian, J-Ax ha dichiarato: “Continuare insieme è logico economicamente ma la nostra collaborazione artistica è durata più del dovuto”. I due avrebbero avuto dei problemi con una casa discografia fondata insieme. Kashanian ha raccontato che un collaboratore li ha traditi, creando un’altra casa discografica. A detta di Jon, si tratterebbe di Fabio Rovazzi. Inoltre prima del concerto a San Siro, J-Ax ha nascosto quello che sapeva per non far saltare l’evento perché sapeva che Fedez non avrebbe mai cantato.

Successivamente lo stesso J-Ax ha svelato il tradimento dello youtuber ma a quel punto il marito della Ferragni si sarebbe davvero arrabbiato per essere stato all’oscuro di tutto. Così tanto da non invitare l’amico al suo matrimonio con Chiara.