Federica Nargi, la FOTO in costume scatena i fan: colpiti e affondati

Federica Nargi non ha rivali in quanto a bellezza: la compagna di Alessandro Matri, nostalgica, ha postato uno scatto in bikini. I fan sono rimasti senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

L’ex velina di “Striscia la notizia”, prossima al compimento dei 31 anni, ha iniziato il 2021 in maniera a dir poco esplosiva. Gli scatti postati dalla Nargi sui social, apprezzatissimi dai fan, ottengono sempre il boom di likes. Nell’ultimo post, la compagna di Alessandro Matri si mostra in un sensazionale bikini. Il fisico di Federica non sembra aver risentito affatto delle due gravidanze: bella e seducente, la modella è un’esplosione di eros e sensualità.

“Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi…“, scrive la Nargi, scatenando le fantasie dei followers – ben 3,8 milioni. “La perfezione“, “Magari fossero tutti così gli attimi…“, le rispondono gli utenti.

LEGGI ANCHE —> Shaila Gatta e il VIDEO “pericoloso”, si vede tutto: fa una spaccata e mostra le grazie

Federica Nargi, l’inizio del 2021 è davvero “bollente”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

LEGGI ANCHE —> Miriana Trevisan illegale, a cavalcioni sul divano e pancia scoperta -FOTO

L’ex velina di “Striscia la notizia” è rimasta nel cuore dei telespettatori, che quotidianamente scorrono il suo profilo per restare sempre aggiornati. Federica Nargi, che con la sua bellezza ha conquistano il palco del tg satirico, è salita alla ribalta anche per la relazione con Alessandro Matri. La coppia, insieme da oltre 10 anni, ha avuto due splendide figlie, Sofia e Beatrice.

I followers della modella, ad ogni nuovo post, rimangono folgorati. Il fascino della Nargi, con il passare del tempo, sembra crescere sempre di più, tanto che le foto da lei pubblicate sui social ottengono un numero impressionante di commenti. Federica, in formissima nonostante le due gravidanze, è una bellezza da capogiro: gli scatti in lingerie, così come i video dei suoi workout, sono uno spettacolo a luci rosse.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Un utente, sbalordito di fronte a tanta sensualità, le lascia un commento dal tono ironico: “Mi è passato pure il coronavirus“. Qualcun altro opta invece per una lusinga più sottile: “Sei la più bella in Italia in assoluto“.