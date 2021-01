Laura Pausini splendida con il vestito da sera. Quale sarà l’occasione? – FOTO

Laura Pausini si mostra ai suoi fan in una veste del tutto “inedita”: con un abito da sera, la cantante è più bella che mai

Elegante come in una scena da film, Laura Pausini sembra una vera principessa nell’ultimo scatto postato sui social. La cantante ha indosso un meraviglioso abito da sera, che ne valorizza l’incarnato chiaro ed il taglio dei capelli, a caschetto ma con delle ciocche più lunghe davanti. Seduta su una poltrona e con lo sguardo assorto, la Pausini sembra immersa in un mondo tutto suo. A cosa si deve lo scatto che, come da lei stessa rivelato, risale al 2018? “A ricordare che niente e nessuno può rubarti il futuro…“, risponde lei nella didascalia, citando le parole di una sua canzone, “Il coraggio di andare”.

I fan le fanno sentire la loro vicinanza: “Tu sei importante!“, “Una principessa“, si complimentano.

Laura Pausini si prende una pausa? La risposta della cantante

Prima dell’inizio delle vacanze natalizie, Laura Pausini aveva parlato ai propri followers dell’esigenza di uno “stop” dal lavoro. In realtà, questa decisione risalirebbe al lontano 2018, anno in cui la cantante si era ripromessa di concedersi un po’ di tempo per se stessa, lontana dai riflettori.

“Avevo detto a fine 2018 che mi prendevo 2 anni per vivere e scrivere. Poi in realtà ho lavorato tutto il 2019“, ha scritto l’artista nella didascalia di un post Instagram, appena prima che iniziassero le festività. “Quest’anno, seppur da casa, non mi sono fermata praticamente mai“, prosegue la cantante, che sembra accusare un po’ di stanchezza, a seguito del lavoro incessante.

Niente pausa, tuttavia, per la cantante più apprezzata d’Italia. Per il 17 gennaio è infatti già programmata una sua esibizione agli International Peace Honors. La Pausini ha dunque deciso di rimandare i suoi piani, offrendo a chi la segue dei momenti di leggerezza e spensieratezza, all’insegna della musica.

“Quando penso alle persone che lavorano negli ospedali so di non potermi lamentare mai“, ha chiosato la cantante, pronta ad un altro anno interamente incentrato sul lavoro.