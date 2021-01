Maschera viso alla carota: come combattare la flaccidità della pelle!

Ecco come realizzare una maschera viso alla carota. Tutti gli ingredienti necessari per creare un trattamento efficace!

La pelle del viso è una parte del corpo che ha bisogno di continuo nutrimento. Con il passare degli anni, infatti, sulla cute vengono persi alcuni principi nutritivi essenziali per mantenerla soda e luminosa.

Per cercare di rallentare questo fenomeno del tutto naturale, potete ricorrere all’uso di alcune maschere. Dovete farla diventare una routine da adottare per la cura del corpo.

Esistono mille ingredienti del tutto economici, e molto semplici da trovare anche nelle dispense, che possono fare al caso vostro. Uno in particolare è sicuramente la carota.

Si tratta di un ortaggio che ha moltissime proprietà. E’ ricca di vitamine e sali minerali e questo la rende una grande alleata della pelle, in particolare quella del viso. Riesce a donare luminosità ed elasticità, oltre a favorire anche l’abbronzatura. Dopo aver visto come realizzare una maschera viso al limone, ecco come creare una maschera viso alla carota.

Benefici e proprietà delle carote

La carota è anche ricca di fibre, alfacarotene e betacarotene (essenziale precursore della vitamina A), potassio, ferro, calcio, fosforo, sodio e magnesio.

Tutti questi elementi naturali la rendono ricca di proprietà benefiche e un ottimo stimolante per la produzione di latte nelle neomamme, oltre ad essere un ottimo idratante dall’azione lenitiva e soprattutto antiossidante.

Inoltre, creare una maschera a base di carota è assolutamente molto semplice. Vi basteranno soltanto 2 carote per poter creare una maschera per il viso fai da te che doni nutrimento e luminosità, oltre che un ottimo profumo.

Realizzare una maschera viso alle carote

Il procedimento per la realizzazione è davvero semplice e non necessita di grandi strumenti. Lavate e pelate le due carote che devono avere una grandezza media. Una volta terminato questo passaggio, tagliate le due carote in piccoli pezzi.

Mettete quel che resta della carota in un frullatore, aggiungendo circa 20 ml abbondanti di olio extravergine di oliva e iniziate a frullare fino quando non ottenete un composto omogeneo e senza grumi, come una purea. Questo renderà molto più semplice l’applicazione della nostra maschera sul viso.

Al termine di tutto, potete anche aggiungere 1 cucchiaio di miele oppure 1 cucchiaio di succo di arancia appena spremuto. Prima di applicare il composto, detergete bene la pelle del viso e asciugatela.

Questo passaggio andrà a migliorare gli effetti stessi della vostra maschera. Una volta fatto ciò, potete passare a applicare il vostro composto dal colore arancione sul viso, facendo attenzione ad evitare il contorno occhi.

Dopo di che non dovete fare altro che concedervi un momento di relax e lasciare agire la maschera per un massimo di 30 minuti. Alla fine andrete a risciacquare con abbondante acqua tiepida e ad applicare una buona crema idratante.

Con questa maschera i risultati saranno subito visibili e andrete ad idratare e nutrire la pelle in modo da arricchirla anche con preziose vitamine in modo da donargli lucentezza e andando a rallentare l’invecchiamento.