Michelle Hunziker, 9 immagini in una | “Ma il cielo è sempre più blu” FOTO

Michelle Hunziker è una bravissima conduttrice che da anni è entrata nel cuore di noi italiani. Sono moltissimi i telespettatori che apprezzano la presentatrice per la sua travolgente simpatia che è in grado di intrattenere e tenere incollati allo schermo milioni di persone.

Non sorprende dunque il suo recente successo con la trasmissione a carattere musicale, All Together Now. Allegra e bellissima, Michelle è seguitissima anche al di fuori del piccolo schermo. Sui social network il suo profilo è tra i più seguiti in circolazione, raggiungendo la cifra da capogiro di 4 milioni e 800mila follower.

Michelle Hunziker, immagine originale a tinte blu su Instagram – FOTO

I suoi post ottengono sempre decine, se non centinaia di migliaia di ‘like‘. Sono invece centinaia o addirittura migliaia i commenti di complimenti raccolti dai suoi contenuti. Numeri niente affatto comuni, confermati anche nel suo più recente post. Si tratta di una foto originale. L’immagine in questione ne contiene altre nove al suo interno.

Stiamo parlando di una sorta di collage, in cui si vede Michelle in espressioni diverse, sempre simpatiche. Nella didascalia del post invece si leggono le seguenti frasi. “Ma il cielo è sempre più blu…😅 con le giornate così si accende qualcosa in tutti noi…desiderio, speranza, gioia, nostalgia, energia!!!! Un bacio“.