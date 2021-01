Mercedesz Henger, fondoschiena con perizoma in mostra: una visione – FOTO

Mercedesz Henger ha condiviso una doppietta di foto, una più bella dell’altra: la influencer è avvolta da calde coperte ma ai follower non sfugge il particolare del perizoma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz Henger esagera ed è esagerata come sempre: la bella influencer ha postato due scatti avvolta in calde coperte mentre si rilassa nel suo appartamento. Nella prima foto è distesa a pancia sotto e incrocia le lunghe e affusolate gambe mentre legge attenta un messaggio, magari una nota d’amore scritta dal suo fidanzato Lucas Peracchi. Oltre alle gambe belle e toniche che escono dalle coperte, i fan avranno sicuramente notato un particolare: il suo fondoschiena è messo in evidenza da un perizoma rosa. Uno spettacolo per i suoi seguaci e ammiratori. Mercedesz non smette di stupire e giorno dopo giorno ha abituato il suo pubblico a foto da capogiro e da far venire il batticuore anche al più gelido dei suoi fan.

Gli scatti bollenti di Mercedesz Henger