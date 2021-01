L’attrice italiana Isabella Ferrari, pseudonimo di Isabella Fogliazza, condivide uno scatto di un momento molto speciale per sua figlia.

La protagonista della foto è Nina De Maria: la figlia di Isabella Ferrari.

Proprio oggi si è laureata con 110 alla facoltà di storia dell’arte e, per i genitori, è un’emozione immensa poterla chiamare “dottoressa”.

Isabella scrive: “Amore, ora sei pronta per spiccare il volo. Mamma e papà sono troppo emozionati“.

Il post ha più di 1.000 like e centinaia e centinaia di persone si sono congratulate nei commenti: oltre 400 in 4 ore!

Isabella Ferrari racconta un po’ di sé: “Il mio corpo è diventato una tela bianca su cui proiettare tutto“

Nel corso un’intervista a Vanity Fair, Isabella racconta l’impatto che ha avuto il mondo del cinema su di lei, dopo il suo esordio: “Subito dopo l’uscita di Sapore di mare ho conosciuto la depressione. Quando scendevo per strada, tutti mi chiamavano Selvaggia, non potevo più fare nulla da sola. Non ero pronta: una bambina travolta dal successo. Andai in analisi. La svolta, però, arriva sempre quando capisci che sei tu a poter disegnare un destino tutto tuo. Io ci sono riuscita osando. Soprattutto col mio corpo, strumento che all’inizio avevo vissuto come un limite alla mia intelligenza o al mio talento”.

E ancora: “Di fronte a una grande storia, di fronte a un grande regista il mio corpo è diventato una tela bianca su cui proiettare tutto. Senza se e senza ma“.