Lucia Javorcekova sempre più esplosiva sui social network: la modella slovacca continua a postare scatti favolosi e piccanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Lucia Javorcekova è una delle modelle più amate dal mondo del web. I suoi numeri sono decisamente pazzeschi. La ragazza è infatti seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ad esempio 1,9 milioni di followers. La slovacca è conosciuta anche nel nostro paese: raggiunse la popolarità in Italia partecipando ad un gioco piccante in cui era presente anche Marika Fruscio.

Lucia condivide scatti piccanti e bollenti con una regolarità disarmante. La nativa di Bratislava, anche oggi, ha letteralmente fatto impazzire tutti con un paio di scatti in costume con forme da urlo in primo piano.

LEGGI ANCHE —> Shaila Gatta e il VIDEO “pericoloso”, si vede tutto: fa una spaccata e mostra le grazie

Lucia Javorcekova, costume a perizoma e fondoschiena in mostra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Federica Nargi, la FOTO in costume scatena i fan: colpiti e affondati

Lucia, poco fa, ha incantato i suoi followers condividendo un paio di fotografie da paura. La ragazza ha deciso di mettere in mostra il suo corpo da brividi. Nel primo scatto, il costume a perizoma mette in risalto il suo fondoschiena fenomenale. Nella seconda fotografia, invece, la slovacca mostra il suo addome incredibile e il suo lato A da cardiopalma.

Il post ha già raccolto 69mila cuoricini e tantissimi commenti. I fan stanno ovviamente mostrando tutto il loro entusiasmo, commentando con enfasi e veemenza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

La Javorcekova, qualche giorno fa, mandò in estasi i suoi fan condividendo uno scatto in cui non indossava né la maglia né il reggiseno. La foto ha decisamente lasciato ben poco spazio all’immaginazione.