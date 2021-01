Samantha de Grenet è ancora in gioco nell’edizione attuale di ‘Grande Fratello Vip’: il suo staff condivide una foto pazzesca.

Samantha de Grenet è una delle showgirl e conduttrici più seguite dagli italiani. La romana ha avuto fin qui una carriera decisamente positiva. Nel corso degli anni, la classe 1970 ha realizzato anche alcuni calendari estremamente sexy e ha preso parte a reality di successo come ‘La talpa’, ‘L’Isola dei famosi’ e ‘Grande Fratello Vip (l’edizione non è ancora terminata)’.

Samantha è seguitissima sui social network: il suo account vanta ben 438mila follower. Le foto pazzesche che vengono pubblicare sul suo profilo lasciano spesso i fan a bocca aperta. La nativa di Roma è sicuramente una donna bellissima e di grande fascino. Il suo fisico, inoltre, non passa di certo inosservato.

Samantha de Grenet, décolleté in mostra: web in tilt

Poco fa, lo staff di Samantha ha condiviso una foto sui social network da arresto cardiocircolatorio. L’outfit della nativa di Roma è semplicemente favoloso: il suo décolleté è in bella mostra e conquista letteralmente la scena. Le sue gambe da paura non passano comunque in secondo piano e deliziano la platea.

“ Questa settimana senza nomination,il relax è assicurato!!-Staff”, è scritto nella didascalia. Il post ha già raccolto 8mila cuoricini in poco tempo. “Sempre numero 1…una meravigliosa creatura”, “Qui si ferma l’orologio”, “Che bella sta foto”, “Che bellezza”, si legge tra i commenti.