Chiara Ferragni, mostra make-up giallo fluorescente: bellezza infinita – FOTO

La regina dell’imprenditoria Chiara Ferragni propone un make-up di assoluto valore. Colore giallo fluorescente, un tuttuno con il vestito

Altra standing ovation per la soubrette di “prima classe” della famiglia Ferragni. Chiara ha fatto ancora una volta il pieno di likes, incrementando il suo bottino di visualizzazioni su Instagram, a 22,4 milioni di follower. La showgirl milanese ormai non ha più nulla da nascondere ad un pubblico, sempre più attonito dalla grandezza estetica e patrimoniale che possiede.

Come se non bastasse, la dolce e stupenda Chiara si è ritagliata anche un posto tra i grandi personaggi della tv di oggi. Proponendo campagne pubblicitarie a destra e manca, nonchè sortendo effetti speciali, nelle trattative con i maggiori brand imprenditoriali che vigono in Italia.

Chiara Ferragni ha iniziato il suo cammino, coltivando un blog on line, divenuto in seguito, un “colosso” tra i marchi di collezione di accessori e abbigliamento a sua firma. Oggi la mamma di Leone, in attesa di un secondogenito è diventata il punto di riferimento per tante ragazze e non solo, che non smettono di inseguire i propri sogni

Chiara Ferragni, un “impero” di bellezza infinito: la showgirl “a colori”

La fondatrice del “Chiara Ferragni Brand” ha offerto l’ennesima performance da capogiro, tra dècollète semicoperto e make-up “bollente”. L’incidenza di Chiara nel mondo dei social network ha avuto un impatto spettacolare, grazie ad una bellezza limpida e delicata, come poche in Italia e al mondo vantano.

La “ciliegina sulla torta” del suo “impero” imprenditoriale e l’onda d’urto estetica per la più grande tra le sorelle Ferragni è stato l’allestimento del brand personalizzato. Tra accessori e abbigliamenti firmati dall’interessata, spunta anche un make-up di stile ed eleganza top, pronunciato con la scelta di un colore appariscente e fluorescente, quale il giallo.

Dal contorno palpebrale al vestito scollato a mezza spalla, per i follower, Chiara è ancora “on fire”, in attesa della crescita del “pancione”, che le regalerà un altro momento di gioia indimenticabile, che con estremo piacere condividerà con tutti voi