La De Panicis condivide una foto molto sensuale di se e aggiunge un cuore che batte forte, è riferito a qualcuno in particolare

La bella De Panicis condivide una foto con un abito sexy e aggiunge un cuore che batte, nella didascalia svela a chi è rivolto. “Il mio cuore brucia per te Bridgerton, i love this serie”. Dunque l’influencer è innamorata della nuova serie tv di Netflix. La serie è basata sui romanzi di Julia Quinn. Ambientato nell’alta società londinese nel periodo della Reggenza inglese. Ha avuto un successo inimmaginabile, tutti ne parlano e l’hanno apprezzata.

La De Panicis è un fuoco nelle stories, appare con abiti mozzafiato

La bella influencer ha fatto uno shooting fotografico ieri in cui è apparsa meravigliosa, con abiti incantevoli e aperti ovunque. Le sue forme era messe in risalto, davvero magnifica. La modella è molto seguita sui social, su Instagram ha 1 milione di follower. Il suo personaggio è molto apprezzato ma sopratutto in Spagna è conosciuta. Ha partecipato a diversi programmi spagnoli e si è fatta conoscere.

In Italia è nota sopratutto per aver partecipato al Grande Fratello Vip e per aver intrapreso una relazione con Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli. Le due si sono scambiate un bacio appassionante sul Red Carpet di Venezia e da quel momento la loro storia è finita nel mirino del gossip. Le due però non hanno mai parlato chiaramente della vicenda. Hanno detto loro stesse di essere confuse e non aver capito ancora quale sia il loro rapporto.

A Milano vivevano insieme e spesso scherzavano con nomignoli da fidanzati. Tuttavia oltre che a dire che si stanno frequentando, non è più trapelato nulla. Potrebbero averlo fatto solo per far parlare di loro, sicuramente fa notizia questa storia. Staremo a vedere come si evolveranno le cose nel corso del tempo.