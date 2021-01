Flavio Insinna, la forza che ha dentro per un dolore mai superato

Flavio Insinna ha passato un brutto periodo in passato ed è pronto a raccontarlo al pubblico: il dolore non si dimentica

Lo conosciamo tutti, sempre con il sorriso sulle labbra e la battuta pronta. Flavio Insinna, il conduttore dell’Eredità è ormai diventato uno di casa per molti italiani che si ritrovano con lui nell’appuntamento prima di cena. Eppure nonostante il suo umorismo e la sua ironia, anche il presentatore romano ha passato dei momenti difficili e ancora oggi il dolore è vivo. Insinna ha subito una grande perdita che non ha mai superato.

Flavio Insinna: il dolore è ancora forte

Flavio Insinna ha perso il padre qualche anno fa e da quel momento in poi lui e la madre non sono più riusciti a superare quella tragedia. Il conduttore in un’occasione ha rivelato che la figura paterna è stata molto importante nella sua vita, soprattutto durante il suo momento di depressione. Grazie al suo aiuto è riuscito a guarire. Infatti quest’ultimo per portarlo fuori da quel tunnel, da medico, gli ha detto: “Basta ora facciamo così”. Ha preso in mano la situazione e lo ha fatto rinascere. Oggi Insinna è uno dei conduttori più noti e affermati nel mondo della televisione. Ultimamente poi si parla molto di lui per la sua storia d’amore con una delle ex concorrenti di Affari Tuoi. Dopo il programma è arrivato un colpo di fulmine.

Il pubblico lo adora e lo stima per il suo lavoro e il suo talento. La sua risata è ormai casa per tante famiglie che lo seguono quotidianamente.