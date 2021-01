Storie Italiane, Eleonora Daniele costretta a chiamare i soccorsi in diretta

Eleonora Daniele, durante la diretta di Storie Italiane, chiede l’intervento del medico.

Nella puntata di Storie Italiane, è ospite in collegamento Gilles Rocca, il vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Lo show dance su Rai Uno che ha avuto un boom di ascolti nonostante le avversità a cui la produzione del programma e gli autori sono andati incontro. L’emergenza sanitaria infatti ha reso tutto più difficile ma ciò nonostante il format è riuscito – con sostituzioni e quant’altro – ad andare avanti. Il Covid-19 tuttavia non ha risparmiato nemmeno Gilles il quale ha proprio dichiarato nel “salotto” di Eleonora Daniele di essere positivo al virus da prima di Natale. Il 38enne romano infatti avrebbe dichiarato che siano decorse tre settimane dalla sua positività e che potrebbe uscire da casa perché – come ha dichiarato lo stesso – presenterebbe una carica virale bassa. Sul punto interviene la padrona di casa.

LEGGI ANCHE -> Isola dei Famosi, spuntano i primi nomi che hanno detto no

Eleonora Daniele, la richiesta d’urgenza in diretta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

LEGGI ANCHE -> Cecilia Capriotti, si chiede l’eliminazione: la frase è inopportuna

Dichiarazioni queste che hanno lasciato sorpresi gli ospiti in studio e la stessa Daniele la quale ha affermato “Serve un medico, vogliamo chiedere a lui”. Si è chiesto quindi l’intervento del professor Francesco Broccolo per rispondere ai numerosi dubbi sorti in merito alla bassa carica virale dopo le tre settimane. Il dottore ha risposto “E’ vero, il Ministero ha preso questa decisione qualche mese fa, quando si stavano avendo difficoltà nel tracciamento dei contatti e nel fare i tamponi, ma io non la condivido”. Dello stesso tenore anche la Daniele la quale, preoccupata per le varianti del virus emerse negli ultimi tempi, rivela come questa bassa carica virale definita a priori decorse tre settimane potrebbe non solo essere errata, ma creare dei veri focolai.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Riflessioni della conduttrice che ricevono peraltro il consenso dello stesso professor Broccolo.