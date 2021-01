Isola dei Famosi, spuntano i primi nomi che hanno detto no

Isola dei Famosi, di parte a marzo ma del cast ancora nessuna conferma. Spuntano, invece, i primi nomi di chi ha dato forfait

Mediaset è pronta ad arricchire il suo palinsesto della nuova stagione con un nuovo reality show. Torna a marzo L’Isola dei Famosi, una dei programmi più seguiti degli ultimi anni. Dopo lo stop del 2020, con l’abbandono di Alessia Marcuzzi alla conduzione e l’emergenza sanitaria, sembrava quasi improbabile rivedere la trasmissione invece Mediaset ha stupito tutti.

Al timone Ilary Blasi, mentre ci sono anche dubbi sugli inviati anche se si vocifera di Alvin, già inviato dell’isola in diverse edizioni, voluto proprio da Ilary. Cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sia sul cast che su alcuni nomi che avrebbero rifiutato. Si parla già di un cast strepitoso con nomi del calibro di Asia Argento e Brando Giorgi che era comparso tra i nomi del cast del Grande Fratello Vip ma per ora non se ne è vista l’ombra.

Altri nomi che compaiono in queste ore sul web sarebbero quelli di Vera Gemma, figlia di Giuliano, Eleonora Giorgi, Patrizia Rossetti, e Jill Cooper, l’insegnante di fitness che ha inventato il superjump.

Isola dei Famosi, ecco chi ha rifiutato

Se sui partecipanti all’Isola dei Famosi ci sono delle indiscrezioni e nessuna conferma, sui nomi di chi era stato invitato e invece ha rifiutato ne compare qualcuna. Per il momento sono due i volti vip che hanno ammesso di aver detto no.

Il primo quello di Karina Cascella, l’influencer e opinionista tv che ha rivelato durante la puntata di Casa Chi di aver dato forfait perché non riuscirebbe a stare così troppo tempo lontana da sua figlia Ginevra, confessando che al momento le sue priorità sono altre chiedendo, senza vergogna come la stessa Cascella ha ammesso ironicamente, di fare l’opinionista del programma.

E poi c’è il nome di Sara Tommasi, che come spiegato dal suo manager, e poi anche direttamente da lei su Instagram, il no è arrivato per via delle sue nozze programmate per il 21 marzo.

“Ripeto sono lusingata della richiesta ma, naturalmente, sarei stata costretta a spostare il Matrimonio e, per questo, valuterei, in TV, ruoli diversi da quella di concorrente” ha scritto la Tommasi. Che anche lei ambisca al ruolo di opinionista?

Per il momento ancora top secret anche i nomi per questo ruolo anche se si vociferano quelli di Francesca Barra e Alessandra Mussolini.