Nuovo Dpcm, le norme per la visita a parenti e amici

Da domani andrà in vigore il nuovo Dpcm per il contenimento della pandemia. La visita a parenti e amici è consentita, vediamo come

Il nuovo Dpcm entrerà in vigore da domani, sabato 16 novembre. Le principali misure sono ormai quasi tutte conosciute anche se si aspetta, nelle prossime ore, la comunicazione ufficiale da parte del governo.

Oltre alla definizione del colore delle regioni, una questione che sta molto a cuore agli italiani è la possibilità di far visita a parenti ed amici. Sarà possibile?

La risposta è sì con spostamenti consentiti in regione e in comune a seconda del colore della propria zona con alcune linee guida ben precise tutte contenute nel nuovo Dpcm che sarà in vigore fino al 5 marzo 2021.

Un’ulteriore stretta da parte del governo per fronteggiare la pandemia da Covid-19 ed evitare quello che è già successo in Germania e Gran Bretagna con il lockdown generalizzato.

LEGGI ANCHE –> Bollettino del 14 gennaio: prosegue il calo dei soggetti attualmente positivi

Visita a parenti e amici, le regole da domani

LEGGI ANCHE –>Ispettori a Wuhan: avviata l’indagine dell’OMS sull’origine del Covid-19

Gli spostamenti per far visita a parenti e amici sono consentiti secondo il nuovo Dpcm una sola volta al giorno, dalle 5 alle 22, secondo le regole già conosciute del coprifuoco.

Potranno recarsi in un’abitazione privata un massimo di due persone che potranno portare on sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Il raggio degli spostamenti dipende dal colore della regione nella quale ci si trova. Se è gialla ci si potrà muovere su tutto il territorio regionale, se invece si tratta di colore arancione o rosso, solo all’interno dello stesso Comune fatta eccezione per gli spostamenti concessi per i piccoli comuni, che fino a 5 mila abitanti possono muoversi nel raggio di 30 chilometri.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Sempre consentito, inoltre, il rientro a casa intesa come residenza, abitazione o domicilio.