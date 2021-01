Amici 20, lite furiosa: interviene Maria De Filippi, la Celentano lascia lo studio. Oggi Alessandra ha litigato con Elena D’Amario e Lorella Cuccarini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini sono ai ferri corti nella scuola di Amici Di Maria De Filippi. Tutto è cominciato quando la Celentano ha litigato con Elena D’Amario, che è stata mandata dalla Cuccarini ad una sua lezione con Rosa per supervisionare. Quando dopo un’ora e mezza Elena ha provato ad intervenire, in difesa di Rosa, Alessandra si è arrabbiata e ha cacciato la ballerina professionista dalla sala.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Amici 20, Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini: è guerra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Lorella Cuccarini ha sottolineato oggi in studio di aver ricevuto una mancanza di rispetto da parte della docente, perché è come se avesse cacciato lei dalla sala prove. Elena è entrata in studio per un confronto con la Celentano che non si è concluso proprio nei migliori dei modi, Alessandra si è sentita presa in giro. “Non dev’essere di certo Elena D’Amario ad insegnarmi la danza” ha sbottato, lasciando lo studio innervosita. Maria, non sapendo cosa fare, ha dato la pubblicità.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Tornati in studio, Alessandra e Lorella si sono scontrate nuovamente quando a danzare è stato il ballerino Tommaso. Anche in quel caso Maria ha deciso di intervenire per mettere la pace tra le due docenti.