Dayane Mello, occhi chiusi verso l’importante appuntamento FOTO

Dayane Mello è a rischio eliminazione nella prossima puntata serale del GF Vip: la foto pubblicata sul proprio profilo Instagram

La prossima puntata serale del GF Vip, in programma lunedì 18 gennaio su Canale 5, vedrà a rischio eliminazione definitiva delle concorrenti di primissimo piano. Infatti sono finite al televoto due grandi protagoniste del famoso reality show condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di donne molto apprezzate dai telespettatori, vale a dire Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti, Stefania Orlando e Dayane Mello.

Una delle quattro dovrà mettere fine alla propria partecipazione al programma. Lo ha chiarito lo stesso presentatore nel corso della scorsa puntata della trasmissione Mediaset. Tra due giorni dunque si scoprirà quale delle quattro sarà la concorrente meno votata e quindi colei che sarà costretta a lasciare la casa più spiata d’Italia.

Dayane Mello, i fan possono salvarla dall’eliminazione dal GF Vip – FOTO

Come detto, tra le protagoniste a rischio eliminazione c’è Dayane Mello. Così lo staff di quest’ultima sta invitando i fan della modella brasiliana naturalizzata italiana a votare per lei e dunque a salvarla e a farle proseguire la sua esperienza all’interno del GF Vip.

Nell’immagine in questione, pubblicata all’interno di un contenuto Instagram, Dayane sembra avere un’espressione concentrata con gli occhi chiusi. Questa la didascalia nel post, in cui si trova dentro una foto della showgirl. “in attesa della puntata di lunedì, continuate a votare per salvare Dayane!“.