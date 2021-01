Carolina Casiraghi, nuovo scatto osé. Schiena nuda e abito glitterato, uno schianto – FOTO

Nuovo scatto ad alto rischio infarto quello postato dalla bella Carolina Casiraghi nella sua pagina Instagram. Bellissima in abito da sera glitterato

Carolina Cristina Casiraghi conquista ancora il web. Lei è figlia d’arte di una ex modella ma non ha voluto ricalcare le orme dei lei. Laureata in giurisprudenza ha preso in mano la gestione delle aziende di famiglia che ruotano intorno alle costruzioni e all’acciaio.

Si è anche data però ad una forma d’arte molto più sottile e ricercata fatta di scatti rubati e condivisi della sua intimità fatta di momenti in intimità che ama condividere con i fan.

Carolina Casiraghi continua a stupire il web con le sue fantastiche foto che pubblica quotidianamente per i suoi 280mila follower sempre connessi per seguirla nelle sue nuove trovate artistiche.

Sensuale per il suo sabato sera a casa, Carolina Casiraghi è una bomba