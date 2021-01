Dpcm: le nuove misure previste per le seconde case

Il nuovo Dpcm, che andrà in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo, prevede nuove misure per quel che riguarda gli spostamenti tra regioni, l’apertura dei musei, il divieto di asporto dalle ore 18

Entrerà in vigore da domani il nuovo Dpcm. Fino al 5 marzo dovranno essere rispettate quindi le nuove misure contenute nel documento. Restano in vigore alcuni punti quali il coprifuoco tra le 22 e le 5, l’obbligo della mascherina e la divisione in fasce delle Regioni.

Per quel che riguarda invece il transito tra Regioni è previsto, fino al 15 febbraio 2021, il divieto di spostamento “in entrata e in uscita” tra i territori appartenenti alle diverse Regioni. La deroga riguarda, ancora una volta, quanti dimostreranno di avere motivate “esigenze lavorative” o necessità di salute. Invariata ancora la possibilità del “rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”, ma non risultano riferimenti alle seconde case che si trovano in Regioni diverse dalla propria residenza.

Nuovo Dpcm: divieto di spostamento tra Regioni ma non si citano le seconde case

Il Dpcm entrerà in vigore a partire da domani, 16 gennaio, e resterà in vigore fino al 5 marzo. Nel testo vengono ribaditi alcuni punti ormai assodati, quali il coprifuoco, l’obbligatorietà delle mascherine, le restrizioni per i servizio dei bar e il divieto di apertura per piscine e palestre.

Ribadito, ancora, anche il divieto di spostamento tra Regioni ma, come sottolinea il Corriere della Sera, non sembra essere specificata l’indicazione relativa alle seconde case ubicate in regioni diverse dalla propria residenza. Nel testo si specifica, infatti, che è permesso “il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione” senza citare l’esclusione per le seconde case.

Dunque – come risulta da fonti di Palazzo Chigi – se è vero che “per abitazione si intende anche la seconda dimora” è plausibile intendere che, per la seconda casa, sia ammesso il rientro a prescindere dalla Regione in cui essa si trovi.

La limitazione, a questo punto, dovrebbe allora riguardare solo la tipologia di persone cui sarebbe consentito spostarsi e cioè il nucleo familiare.