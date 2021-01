Elena Santarelli e il sorriso più bello, sul pavimento è un angelo – FOTO

La bella showgirl pubblica uno scatto in cui mostra la parte più bella di sé e incanta i followers. Scorrendo il dito al secondo scatto…

Elena Santarelli è sempre più bella e lo testimoniano i numerosi scatti su Instagram in cui si lascia immortalare nella sua proverbiale bellezza.

Fisico statuario e sorriso smagliante è da anni che il suo fascino e il suo portamento sono diventati icone di stile. Impossibile resisterle!

In questo post, nello specifico, sta sponsorizzando un noto brand e nella didascalia aggiunge: “Penso che dobbiamo avere cura delle nostre cicatrici, dei segni sul nostro corpo e nell’anima, accettandoli e comprendere che hanno un senso, che hanno permesso di essere quello che siamo“.

Ed Elena insieme al marito Bernardo Corradi ha vissuto un grande dolore, quello della malattia del figlio che fortunatamente ora è guarito e sta bene.

Una bellezza sopraffina

La bella Elena si lascia immortalare seduta a terra con una camicetta svolazzante, un paio di jeans e delle décolleté ai piedi. Gambe incrociate e sguardo radioso. Ma la vera bellezza la troviamo appena scorriamo il dito sul nostro smartphone e passiamo al secondo scatto: un primo piano di profilo dove il suo sorriso raggiante fa da protagonista e si mostra in tutta la sua bellezza.

Non nasconde le rughe di espressione e i segni sul suo volto ma li mette in bella mostra risaltando il body positivity. Ed è questo che vorremmo vedere di più dalle donne del mondo dello spettacolo: che non si nascondano dietro ai filtri o ai ritocchini ma si mostrino per quello che sono con tutte le loro debolezze tipiche di ogni donna.

Elena lo fa da sempre nel migliore dei modi e negli anni resta comunque una delle donne più belle.