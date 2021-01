Andrea Bocelli: perché è finita con la moglie Enrica

Andrea Bocelli, artista italiano molto amato dal pubblico, si è lasciato con la moglie Enrica Cenzatti. Scopriamo il motivo

Lo conosciamo tutti per il suo talento e le sue capacità. Andrea Bocelli è un artista a tutto tondo che nonostante la sua malattia agli occhi è riuscito a realizzare il suo sogno di diventare cantante. La sua voce emoziona chiunque la ascolti, Vivo per lei è stato il suo più grande successo. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata, a parte la malattia? Perché la storia d’amore con Enrica Cenzatti, ormai ex moglie, è finita? Scopriamolo

LEGGI ANCHE>>>Claudia Ruggeri, la zip va giù e c’è da star male: illegale e sexy-FOTO

Andrea Bocelli: ha tradito la moglie?

LEGGI ANCHE>>>Belen Rodriguez in dolce attesa, l’inaspettata reazione di Stefano

Enrica Cenzatti e Andrea Bocelli sono stati sposati per dieci anni. I due hanno incoronato il loro amore nel 1992 e nel 2002 si sono separati. Il loro è stato il primo matrimonio del cantante, che a quanto pare è avvenuto prima che l’uomo ottenesse il successo e riconoscimento che ha attualmente. Insieme hanno vissuto quindi una vita normale e tranquilla ed hanno dato vita a due figli Amos e Matteo. Dopo il successo però le cose in famiglia sono cambiate, sembra che in quegli anni di esordio Bocelli abbia tradito sua moglie, ma nessuno ha mai confermato la notizia. Il motivo della loro separazione è allora ancora sconosciuto, né l’artista né l’ex compagna hanno mai voluto parlare della loro relazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Bocelli (@andreabocelliofficial)

L’artista oggi sembra di nuovo innamorato, infatti sta vivendo una nuova storia d’amore con Veronica Berti e i due si sono sposati. Per Bocelli è il secondo matrimonio, progetti futuri? Non ne siamo ancora a conoscenza.