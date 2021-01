Elisa Isoardi e quel rapporto speciale: “Quanto mi manchi zia”

Elisa Isoardi attivissima sui social condivide con i suoi follower momenti spensierati insieme alla zia Gabriella, divenuta ormai popolare sui social. A unire le due c’è un profondo legame.

Spensieratezza e ironia. Elisa Isoardi ha condiviso con i suoi 493 mila follower alcuni momenti di vita quotidiana insieme alla zia Gabriella. Un personaggio diventato ormai popolare con cui Elisa si mostra sempre più spesso nelle storie di Instagram.

Dopo aver concluso la partecipazione a Ballando con le stelle, l’ex conduttrice de La prova del Cuoco non smette di intrattenere i fan sui social. Ogni giorno posta scatti in cui si mostra bellissima e frizzante. Tra vita personale e professionale, i follower interagiscono con affetto a ogni suo post.

Nelle ultime storie ha pubblicato un video in cui si mostra con la zia. Le due stavano sorseggiando un bicchiere di vino bianco in un locale. La Isoardi era uscita per andare a correre quando incontrò l’amata zia.

“Qui ci sono due donne, una elegante e una sportiva”, le parole ironiche di Elisa seguite da un brindisi.

L’ex conduttrice di La prova del cuoco, prosegue facendo un riferimento a un brano di Gino Paoli: “Quattro amici al bar”. La zia Gabriella interviene prontamente “Non è proprio un bar, è un bistrot “. Elisa infine, tra le risate, conclude cantando: “Quanto mi manchi zia”. La signora risponde, sempre cantando: “Quanto mi manchi nipote”.

Elisa Isoardi e il forte legame con la zia Gabriella

