Giorgia Crivello, distesa sul letto “in divisa” e slip con un amico speciale – FOTO

Giorgia Crivello ha condiviso tre scatti per augurare buon weekend ai suoi innumerevoli follower su Instagram a cui chiede di indicare quale tra questi preferiscono

Giorgia Crivello ha pubblicato una tripletta di foto da lasciare impietriti i suoi follower sui social network. “La crivello”, così come si fa chiamare su Instagram, è distesa su di un letto in compagnia di un amico speciale, il suo gattone bianco dal muso rosso che nella seconda foto la sta riempiendo di coccole e qualcuno vorrebbe essere al posto del felino. Infatti c’è un fan di Giorgia che scrive “Vorrei essere il gattino…” e non si crede che sia l’unico ad avere lo stesso pensiero. Nella foto “La crivello” è distesa sul letto e indossa una felpa rossa che deve essere piuttosto calda dato che sotto veste solo con uno striminzito slip nero che mette in risalto il suo lato B e le gambe affusolate e sode.

Giorgia Crivello: modella, presentatrice e influencer

Un fisico perfetto per la modella, che ha realizzato vari shooting fotografici per brand e case di moda molto note. Nel 2015 è apparsa anche sul giornale Playboy e in tempi più recenti è stata fotografata per la rivista GQ Italia. Inoltre si è poi avvicinata al mondo della televisione come conduttrice di “Le Iene Trip” su Italia 2, per poi passare su Italia 1 come volto del programma che andava in onda in seconda serata “Lucignolo”. Queste esperienze ne hanno aumentato la popolarità e ora Giorgia Crivello continua a fare da testimonial per vari marchi famosi.

Ma condivide anche scatti della sua vita privata come quello di oggi con il suo dolce amico a quattro zampe ed altri di baci appassionati con la sua dolce metà, Stefano Laudoni. Lo sportivo che gioca a basket le ha anche chiesto di sposarla ma non c’è ancora una data per le nozze.