Roberta Morise: “Vi dico perché è finita con Carlo Conti e non solo..”

Roberta Morise parla dei suoi amori e svela la verità non solo su Carlo Conti ma anche sul gossip con Ramazzotti e Ignazio de Il Volo

Roberta Morise si mette a nudo. La conduttrice ed ex modella si confessa a Rai Radio 2. Lo fa di notte nel programma “I Lunatici” condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Parla a ruota libera e non si nasconde su nulla, da lavoro alla vita provata, tra famiglia e amori.

La showgirl 35enne calabrese ha trovato il successo con la sua partecipazione a Miss Italia. Una scelta verso la quale l’ha spinta la sua famiglia. Lei è sempre stata un “maschiaccio” ha rivelato. Da allora la sua vita è cambiata, era giovanissima, solo 18 anni, lontana da casa e in una grande città.

Tra le tante cose che ha imparato in questo lungo periodo l’uso dei social. All’inizio ammette che non era molto brava e che faticava a condividere la sua vita privata. Oggi è diverso: “Però si può fare, con intelligenza” ha spiegato, sottolineando di non avere molti haters. Ed infine il capitolo amore, quello più bollente.

Roberta Morise la verità su Conti, Ramazzotti e Ignazio

Sul capitolo amore Roberta Morise si è sbilanciata e non poco. Di recente è finita nella cerchia del gossip perché accostata come nuova fiamma prima ad Eros Ramazzotti e poi ad Ignazio Boschetto, uno dei cantanti de Il Volo.

Prima di poter rispondere a queste voci però, la conduttrice apre il capitolo del passato, quello che l’ha vista legata a Carlo Conti. Con lui una lunga storia d’amore poi finita. Il motivo? Per Roberta proprio il fatto che Carlo sia così conosciuto: “Probabilmente il motivo per cui questa storia è finita è il fatto che eravamo davvero tanto esposti” ha spiegato.

Poi il gossip attuale. Sulle prime pagine dei giornali con diverse storie che le hanno attribuite. “Io non ho mai detto nulla, non saprei cosa dire…” ha ammesso.

Ramazzotti e Ignazio lei non li ha mai nominati ma il riferimento a loro è palese. Ha spiegato che tra loro c’è molta stima “ma è assurdo non poter frequentare qualcuno senza passarne per la fidanzata”.

Poi ammette di essere single e che alcune notizie fanno anche un po’ male: “chiacchiere su di me che sono uscite fuori hanno rovinato ancora di più quella relazione” riferendosi al suo ultimo ex compagno.