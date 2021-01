Il Paradiso delle Signore, Marta e Vittorio avranno il loro lieto fine?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Marta e Vittorio avranno il loro lieto fine? Fan preoccupati per il ruolo giocato da Beatrice.

Da quando Marta ha lasciato Milano per inseguire il suo “sogno americano”, niente è più lo stesso per Vittorio. Il direttore del Paradiso si è trovato spiazzato, privo di veri e propri punti di riferimento in una vita che fino a quel momento aveva sempre condiviso con la moglie. In questo contesto, l’arrivo di Beatrice, Pietro e Serena è stato un vero e proprio miracolo, in grado di far rifiorire in lui la voglia di vivere da tempo perduta. Ciò che adesso il pubblico si chiede è se la pacifica routine che Vittorio è riuscito a costruirsi riuscirà a conciliarsi con un ipotetico ritorno di Marta o se il riavvicinando tra Vittorio e Beatrice porterà sconvolgimenti nel loro matrimonio.

Il Paradiso delle Signore, Marta e Vittorio si lasceranno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓶𝓪𝓻𝓽𝓪_𝓮_𝓿𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 ❤️ (@marta_e_vittorio)

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Marta tornerà ufficialmente a Milano. Il suo ritorno è previsto per febbraio 2021 e già dalle prime puntate risulterà evidente quanto le cose siano cambiate attorno a lei. Il legame tra Beatrice e Vittorio è ora solido e la donna si ritroverà a fare i conti con una famiglia allargata alla quale è del tutto estranea. Vittorio e la cognata si sono ripromessi di lasciare il loro passato fuori dalla porta di casa, ma ciò non sarà sufficiente a smorzare la tensione.

Nonostante i preoccupanti segnali di crisi, sembra comunque che tra Marta e Vittorio non avverrà alcuna rottura definitiva. Le anticipazioni della serie non lasciano infatti presagire niente di più di un naturale riassestarsi di Marta nella casa coniugale. Per saperne di più, continuate a seguire le nostre anticipazioni.