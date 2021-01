Diletta Leotta mini dress inguinale e gambe in vista, sabato bollente – FOTO

Nuovo scatto bollente per Diletta Leotta, ha sbalordito ancora i fan su Instagram con uno scatto al limite dello scandaloso, troppo bella

È sulla bocca di tutti per le foto spuntate pochi giorni fa che la ritraggono affettuosa a Roma tra le braccia dell’attore Can Yamen. Diletta Leotta è l’invidia di milioni di ammiratrici dell’attore turco che era giunto nella capitale per girare l’ultimo spot televisivo che lo vedeva protagonista insieme a Claudia Gerini.

I due sono stati infatti paparazzati in atteggiamenti intimi in un hotel di Roma. La settimana scorsa infatti il protagonista di Daydreamer è volato a Roma dalla Turchia ed è stato anche multato di 400 euro per non aver rispettato le norme anti Covid. Si sarebbe infatti concesso alle fan fuori dall’hotel per gli scatti e gli autografi di rito, creando però un assembrato non autorizzato dalle autorità.

Diletta Leotta, gambe chilometriche e mini abito nero. Fan in delirio

“Appena arrivata in hotel, pronta per domani #NapoliFiorentina ⚽️” scrive Diletta nello scatto condiviso poco fa. La troviamo affacciata alla porta della sua camera d’hotel, scarpe décolleté altissime, vestito a manica lunga nero stretto con una fusciacca alta in vita e seno strabordante nonostante l’abito apparentemente castigato.

In realtà ciò che indossa non è nulla di così provocante se non fosse per la lunghezza che è quasi inguinale e le fa mostrare le lunghe gambe chilometriche che si stagliano a perdita d’occhio davanti lo sguardo dello spettatore. 123mila like per lei in meno di mezzora e commenti al limite della concitazione da parte di suoi follower che la seguono e supportano da sempre nella sua attività come giornalista sportiva.

“Entra pure, ti sto aspettando”, “Adesso porto il servizio in camera”, Sbalorditiva” scrivono alcuni fan di Diletta, entusiasmati per questo regalo improvviso del sabato sera.