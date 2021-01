Roma, strage di anziani in RSA: motivo della morte sconcertante

La struttura adibita anche a centro Covid ospitava dieci anziani, ne ha visti morire cinque e gli altri sono in gravissime condizioni.

Almeno cinque anziani sono rimasti uccisi nella Rsa in cui erano ricoverati, Villa dei Diamanti, in via Montegiove nuovo, nelle campagne di Lanuvio. La struttura era adibita anche a centro Covid e ospitava 10 anziani. Per cinque di loro è già stato accertato il decesso, gli altri sono in condizioni molto gravi.

A dare l’allarme questa mattina un addetto che all’arrivo nella struttura ha trovato privi di sensi i dieci anziani ospiti e i due operatori che li assistevano. Dalle prime verifiche cinque ospiti sarebbero deceduti mentre gli altri sarebbero in condizioni gravissime.

Da chiarire le cause della morte. Tra le ipotesi più accreditate una intossicazione da monossido di carbonio. Sulla strage indagando i carabinieri di Lanuvio e della compagnia di Velletri e la procura di Velletri ha aperto un fascicolo.