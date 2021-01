Tragedia per Lili Luo: lei e sua figlia non ce l’hanno fatta

Una tragedia enorme ha coinvolto Lili Luo e sua figlia appena nata, entrambe sono morte in un incidente. Cosa è successo

Lili Luo non ce l’ha fatta e insieme a lei è morta anche sua figlia di cinque mesi. Aveva da poco condiviso una foto sui social insieme alla neonata, la donna era una socialite cinese americana un tempo molto legata a Hilary Clinton. La tragedia è avvenuta il 6 gennaio, quando l’influencer è precipitata nuda dal suo attico a Hong Kong insieme alla piccola. Ma analizziamo nel dettaglio cosa è successo.

Tragedia per Lili Luo: cosa è successo?

Non è ancora stato accertato il motivo del decesso, le autorità stanno indagando se Lili Luo, figlia del magnate immobiliare Lin Luo, presidente della società cinese Jinlin Real Estate, abbia sofferto di depressione post-partum. Le due vittime sono morte sul colpo dopo essere precipitate dall’attico dove vivevano.

Lili Luo, cosa sappiamo della socialite cinese americana

La donna vittima dell’incidente era una mamma single, o almeno così si definiva sui social dove pubblicava spesso foto insieme a sua figlia e dove era molto attiva soprattutto per portare avanti le sue campagne sociali. Non conosciamo il nome del padre della piccola, da alcune foto del passato sembra che la donna abbia avuto delle relazioni amichevoli con l’ex segretario di Stato e first lady americana Hillary Clinton e la cantante pop britannica Rita Ora.

Sarà l’autopsia e le indagini a confermare il motivo della loro morte, intanto il caso è aperto e si cerca il movente.