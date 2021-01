Alice De Bortoli sdraiata sul letto è atomica: FOTO che fa svenire!

L’ex collegiale Alice De Bortoli pubblica una foto per preannunciare l’imminente arrivo di nuovi progetti per la sua carriera da influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE DE BORTOLI (@alice.debortoli)

Alice scrive: “Scatti rubati nei brevi momenti di quiete prima della tempesta. E si riparteee“.

Indossa una maglioncino bianco abbinato sia all’orologio, che agli stivaletti con il tacco e dei pantaloni neri: uno stile senza precedenti!

Il make-up soft ed i mossi capelli sciolti mandano in visibilio i suoi 1,8 milioni di followers.

Lo scatto ha ottenuto più di 150.000 like e quasi 1.000 commenti in 11 ore: il post è diventato virale!

LEGGI ANCHE >>> Alice De Bortoli, maglioncino attillato e décolleté da paura. Che schianto – FOTO

Alice De Bortoli: “Imperare sibi maximum imperium est“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE DE BORTOLI (@alice.debortoli)

LEGGI ANCHE >>> Alice De Bortoli, FOTO esplosiva e frase che lascia di stucco: “Se ti fa venire i brividi…”

“Modella, ballerina e attrice“: così si descrive Alice De Bortoli sulla didascalia del suo profilo di Instagram.

Per farsi conoscere meglio, scrive anche una citazione che la rappresenta: “Imperare sibi maximum imperium est“.

Tradotto significa: “Comandare a sé stessi è il massimo imperio“.

Tra i contenuti che offre la sua pagina ufficiale, la De Bortoli ha raggruppato alcune storie in evidenza per argomenti: i suoi allenamenti, ad esempio esercizi o circuiti; la sua passione per la danza, per il beauty, per la moda, per la fotografia o per il calcio e molti momenti dei dietro le quinte del suo lavoro come personaggio dello spettacolo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE DE BORTOLI (@alice.debortoli)

Nonostante Alice sia giovanissima, ha carattere e personalità da vendere ed è riuscita in modo molto dolce e spontaneo ad avere la stime e l’affetto di tantissime persone.