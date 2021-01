Body polish, l’alternativa allo scrub sta spopolando: come farlo a casa!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come realizzare il body polish. Consigli e dritte su quali sono i passaggi da fare!

Negli ultimi tempi sta spopolando un nuovo trattamento esfoliante che può essere considerato una vera e propria alternativa al classico scrub. Si tratta di un trattamento che favorisce la rigenerazione cellulare, stimolando al tempo stesso la circolazione.

Dopo aver effettuato questo tipo di trattamento solitamente la pelle appare molto più “predisposta” a ricevere creme o lozioni, oltre che impacchi anticellulite e antietà.

Serve a liberare i pori dalle tossine, rendendo la cute decisamente più morbida. Un modo per eliminare anche eventuali screpolature o pellicine.

Come abbiamo detto in precedenza, può essere considerato una vera e propria alternativa al classico scrub. A differenza di quest’ultimo, però, è molto più delicato e rimuove lo stato più superficiale delle cellule morte.

Realizzare body polish a casa: consigli e dritte utilissime!

Questo trattamento si può fare anche a casa. In questo caso, però, la cosa migliore è fare prima un bagno o una doccia con acqua calda. Così facendo, potremo favorire l’apertura dei pori.

Successivamente, potrete procedere con l’applicazione dell’olio sulla pelle, in modo da idratarla nel miglior modo possibile. A questo punto, potete procedere con l’applicazione dell’esfoliante scelto. Massaggiate per bene. Magari usate un guanto che sia specifico e che possa andare bene per ogni parte del trattamento.

Dopo aver effettuato tutti questi procedimenti, fate una nuova doccia in modo da rimuovere l’esfoliante. Procedete, poi, con l’applicazione di una crema per la pelle, o di un latte nutriente, che possa mantenere la pelle ben idrata.

In commercio, potete trovare tanti composti già pronti, utili proprio per effettuare il trattamento body polish. Così facendo, potrete farlo in pochi passaggi veloci e decisamente più facili.

La pelle risulterà molto più luminosa e morbida, vedrete. In alternativa potete anche realizzare il body polish in casa usando miele, aloe vera, oli essenziali, fondi di caffè, crusca di riso, ecc.

Come realizzare uno scrub tradizionale

Se, invece, siete tradizionaliste e volete puntare sul classico scrub. Sono tantissime le ricette facili da preparare.

Potete preparare, ad esempio, uno scrub fai da te con proprietà anticellulite con ingredienti come kiwi, sale grosso, succo di limone e olio extravergine d’oliva.

Prima cosa, frullate i kiwi e trasferiteli dentro una ciotola insieme ad un cucchiaio di olio extravergine di oliva, del succo di limone, del sale grosso e dei kiwi. Amalgamate tutto per bene e, poi, applicate questo scrub fai da te sulla pelle, facendo movimenti circolari. Fate questa procedura per 5 minuti circa e risciacquate tutto.

Potete realizzare anche uno scrub fai da te anticellulite a base di caffè. In questo caso, procuratevi sale grosso, olio extravergine e caffè macinato. Unite un cucchiaio di sale grosso insieme all’olio e al caffè macinato. Mescolate fino ad ottenere una buona consistenza. Massaggiate, poi, il composto sulle zone che dovete trattare, sempre con movimenti circolati, e poi risciacquate.

La pelle risulterà più liscia e morbida, vedrete. Intanto, date un’occhiata all’articolo dove vi abbiamo parlato dei migliori scrub corpo.