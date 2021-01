Mara Venier scoppia in lacrime a Domenica In: “Non volevo tornare”

Durante la puntata odierna di “Domenica In”, la conduttrice Mara Venier è scoppiata in lacrime in diretta: “Ho avuto paura, non volevo tornare”

La puntata odierna di Domenica In si è aperta con l’argomento Covid. Mara Venier ha infatti intervistato il commissario straordinario Domenico Arcuri, sottolineando assieme a quest’ultimo l’importanza della vaccinazione. Successivamente, la conduttrice ha ospitato il regista pluripremiato Giuseppe Tornatore, il quale ha collaborato con Arcuri per la realizzazione di alcuni spot pubblicitari.

“Arcuri mi ha convocato per chiedermi di realizzare dei piccoli spot per una campagna di sensibilizzazione“, ha spiegato il regista, che non ha esitato di fronte alla richiesta. Il primo di questi spot, tra l’altro, è stato trasmesso in diretta proprio dalla trasmissione. E la conduttrice non ha saputo trattenere le lacrime.

