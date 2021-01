Gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini a C’è Posta per Te hanno sorpreso Silvia, mamma di 5 figli. Un dono da parte dei suoi ragazzi per ringraziarla di aver portato avanti la famiglia nonostante le grandi difficoltà economiche.

Conoscere Marco Bocci e Giulia Michelini è stato il regalo di Pietro, Chiara, Rossana, Sara e Lisa alla loro madre. Tutto è avvenuto nella trasmissione di Maria De Filippi, C’è Posta per Te. I ragazzi hanno coinvolto la loro mamma Silvia nell’ultima puntata allo scopo di ringraziarla pubblicamente per aver portato avanti la famiglia negli anni nonostante le forti criticità economiche. La perdita della figura paterna ha reso ancora più ardua la vita di tutti i giorni. Ma la donna è riuscita comunque a crescere i figli in un clima sereno fatto di grande amore e sostegno.

I figli le saranno per sempre riconoscenti. Ormai indipendenti hanno espresso il desiderio di prendersi cura di Silvia, invitandola a smettere di lavorare per godersi il meritato riposo. “Mamma concediti la possibilità di pensare a te. Sei tutta la nostra vita”, le parole dei fratelli che fanno scoppiare in lacrime la donna.

Parole dolci accompagnate anche da un grande dono da parte dei figli, simbolo della loro riconoscenza.

Figli di Silvia regalano alla madre l’incontro con i suoi idoli

Durante la puntata Silvia ha potuto incontrare gli attori Bocci e Michelini, suoi grandi idoli. Una grande emozione condivisa con tutto il pubblico commosso. Colpita anche Laura Chiatti, moglie di Bocci, che in una storia di Instagram riprende le immagini.

“Questa è una storia di amore che si è dato tanto e che si sta ricevendo, che è la missione più grande e più difficile per una madre. Noi eravamo dietro e ci veniva da piangere nel vedere l’amore che viene fuori”, il commento di Bocci.

Un altro regalo speciale è stato consegnato a Silvia. Gli attori, colleghi nella serie “Squadra antimafia”, le hanno donato una scatola con all’interno una collana portafortuna.

Una storia emozionante che fa fare centro al programma della De Filippi. Gli ascolti registrati sono da record. Sfiorati i 6,5 milioni di spettatori.