Cristiana Capotondi a sorpresa con qualcosa di speciale – FOTO

Cristiana Capotondi grazie ad una foto in dolce compagna pubblicata sui social riesce ad affascinare ancora di più quella larga fetta di pubblico che già la ama

Bellissima come sempre in tutta la sua semplicità Cristiana Capotondi fa il pieno di cuoricini su Instagram dopo aver pubblicato uno scatto in cui si mostra con un amico speciale. L’attrice romana si è lasciata immortalare mentre, circondata dalla bellezza delle colline verdeggianti, tiene stretta a se un dolce gattino. Il simpatico amico a quattro zampe sembra non essere molto interessato allo scatto ma, forte del suo fascino felino, ha deciso comunque di concedersi ai favori della camera. Cristiana si mostra bellissima anche senza bisogno di trucco e semplicemente coperta da un caldo giubbotto. Un morbido cappellino grigio di lana riesce a stento a contenere i suoi lunghi capelli biondi. A fare da padrone però nella foto sono i suoi incantevoli occhi chiari grazie allo sguardo sereno proprio di chi, con relativamente poco, riesce a sentirsi in pace con il mondo.

Cristiana Capotondi e la Nazionale femminile di calcio – Foto