Istruttore di CrossFit accusa un malore e muore dopo una lezione online

Rovereto: istruttore di CrossFit subisce un malore dopo aver eseguito una lezione online, si accascia e muore

Lorenzo Zanetti, di Trento, atleta e istruttore di CrossFit, è morto a 47 anni nella sua palestra, dove teneva lezioni a distanza online. Era in compagnia di una collega con la quale eseguiva il corso, nella palestra Mad Tortuga CrossFit a Rovereto, ubicata in via del Garda.

In seguito alle misure restrittive introdotte per la contenzione dei contagi da Covid 19, si era visto costretto ad attivarsi sul Web per riuscire a portare avanti il suo lavoro. Amante dello sport e del suo ruolo, desiderava stare vicino a chi quotidianamente frequentava la palestra continuando a condurre l’allenamento, anche in questa circostanza. Poi la triste tragedia.

Era nella sua palestra in compagnia della collega, quando appena dopo mezzogiorno Lorenzo Zanetti accusa un malore. Dopo la lezione che stava eseguendo online si accascia. La collaboratrice chiama i soccorsi e tenta di intervenire. Pratica un massaggio cardiaco ma senza alcun risultato. Quando arrivano i soccorsi non c’è più niente da fare.

Sopraggiungono anche i carabinieri ad accertare gli estremi per una morte naturale, che confermano senza alcun dubbio. Il medico dell’atleta si è dichiarato sorpreso dell’avvenimento, aggiungendo che godeva di ottima salute. Inoltre, proprio per il ruolo che ricopriva, era solito sottoporsi a visite mediche di controllo, ma non c’era nessun precedente sintomo o avvisaglia che facesse presumere quanto accaduto.

L’inattesa drammatica notizia ha sorpreso e sconvolto i conoscenti e gli affetti di Lorenzo Zanetti, gettando famiglia, amici e parenti nel dolore.