Addio a Cristina Formiconi: stimato avvocato, si spegne a soli 54 anni

Grosseto in lutto per la morte di Cristina Formiconi, stimato avvocato e docente. A soli 54 anni si è spenta dopo una lunga malattia.

Il sorriso non le mancava mai. Cristina Formiconi si è spenta a soli 54 anni. Un lutto che ha colpito Grosseto, la sua città, e tutto il mondo forense. Cristina era uno stimato avvocato. Inoltre intraprendeva anche la carriera come docente. Era più di un anno che la donna era stata colpita da un brutto male. Una lotta in cui Cristina non c’è la fatta. E’ mancata ieri, intorno alle 7 di mattina, nella sua casa lasciando il marito Edoardo Laiolo, noto medico radiologo della città, il figlio Lorenzo di 21 anni, il fratello Gianluca, la cognata e la mamma Graziella.

Il marito stesso su Facebook ha comunicato la sua scomparsa pubblicando poche parole: “Il dolore è immenso”. Cristina era molto conosciuta in città. Suo padre era Giuseppe Formiconi, famoso avvocato mancato nel 2011. Con determinazione la donna aveva seguito le orme del padre specializzandosi in legge. Collaborava nella studio legale familiare di cui, a seguito del morte della figura paterna, diventò la titolare.

LEGGI ANCHE > Lutto nel comune di San Pellegrino: muore l’ex sindaco Gianluigi Scanzi

Cristina Formiconi: grande avvocato, non perdeva mai il sorriso

LEGGI ANCHE > Lutto nel mondo del calcio: giovane calciatore muore dopo un infarto in campo

Iscritta all’Albo degli Avvocati dal 1995, Cristina Formiconi era presente anche dal 2012 nell’Albo della Corte di Cassazione. Alle spalle aveva una lunga carriera nel mondo dell’avvocatura. Inoltre era anche professoressa. Il primo agosto avrebbe compiuto 55 anni.

Sempre sorridente, portava avanti con determinazione lo studio lasciato dal padre. La salma della donna sarà portata all’obitorio di Sterpeto. Qui si terranno i funerali oggi pomeriggio. Tutta la città è in lutto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il cordoglio arriva anche dalla Camera penale di Grosseto: “per la prematura scomparsa dell’avvocato Cristina Formiconi, stimata collega e splendida persona, unendosi al dolore dei cari”.