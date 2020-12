Lutto nel comune di San Pellegrino: muore l’ex sindaco Gianluigi Scanzi

Il comune di San Pellegrino piange la scomparsa di Gianluigi Scanzi, ex sindaco: l’uomo, affetto da un male, è deceduto a soli 66 anni

Gianluigi Scanzi, ex sindaco del comune di San Pellegrino, è scomparso questa mattina nella casa di via Valle. L’uomo, 66enne, dal 2018 era affetto da un male che lo ha portato fatalmente alla morte. Amministratore comunale per ben 32 anni, e sindaco per un mandato, Scanzi era amato e benvoluto da tutti. Il comune bergamasco piange la sua scomparsa, stringendosi attorno alla moglie Federica e ai due figli adottivi, Claudia e Alessandro.

LEGGI ANCHE —> Lutto nel mondo della politica: è morto Enrico Ferri, il “Ministro dei 110 all’ora”

Lutto nel comune bergamasco: muore l’ex sindaco Gianluigi Scanzi

LEGGI ANCHE —> Lutto nella musica, addio ad uno storico musicista: il dolore di Ruggeri

San Pellegrino Terme, il piccolo comune in provincia di Bergamo, ricorda con affetto la figura di Gianluigi Scanzi, amministratore comunale fin dal 1985. “Io ho perso un amico, quasi un fratello. San Pellegrino invece ha perso una delle figure più importanti degli ultimi anni“: queste le parole dell’attuale primo cittadino, Vittorio Milesi.

Scanzi, che ricoprì l’incarico di sindaco fra il 2006 e il 2011, contribuì alla crescita del proprio comune attraverso molteplici iniziative. Nel 2007, tramite un accordo, Gianluigi si adoperò per il rilancio di San Pellegrino, sviluppando il Casinò, le terme e il Grand Hotel. Il suo impegno proseguì anche dopo la fine del mandato, spostandosi nell’ambito del sociale.

L’ex sindaco, che nel 2017 aveva rinunciato ai suoi incarichi comunali, era affetto da un male da circa due anni. Questa mattina, nella casa di via Valle, Scanzi si è spento all’età di 66 anni. La comunità è ancora scossa per la perdita dell’uomo: nel 2019, l’ex amministratore aveva ricevuto il titolo di “Cittadino benemerito di San Pellegrino“, come riconoscimento dei servizi resi alla comunità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il funerale di Scanzi si terrà martedì 22 dicembre nella chiesa parrocchiale, alle ore 15. Per dare modo a tutti i concittadini di salutarlo, la parrocchia metterà a disposizione lo streaming della funzione attraverso il canale YouTube.