Elisabetta Canalis sa come deliziare la sua platea di ammiratori: la showgirl ha condiviso una foto semplicemente pazzesca.

Elisabetta Canalis è sicuramente una delle showgirl più amate e apprezzate dal pubblico italiano. La nativa di Sassari è seguitissima sui social network: il suo account vanta ben 2,8 milioni di followers. La 42enne è in splendida forma e condivide ogni giorno scatti o video in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo fisico esplosivo.

Anche oggi, la Canalis ha deliziato il suo pubblico condividendo una foto mostruosa. La classe 1978 è seduta sul divano e indossa un maglioncino niente male. La sua avvenenza e la sua bellezza da capogiro sono semplicemente non quantificabili.

Elisabetta Canalis, bellezza da capogiro: labbra carnose e che sguardo

Elisabetta Canalis, nell’ultimo scatto postato in rete, è sul divano e indossa un bel maglioncino. Il suo viso in primo piano è di una bellezza disarmante. Il suo sguardo ipnotico e le sue labbra carnose fanno sognare i fan. Ogni contenuto che la showgirl posta in rete ottiene sempre un ottimo riscontro.

Lo scatto di oggi, ad esempio, ha già raccolto 43mila cuoricini. “Sei la donna più bella del mondo”, “Meravigliosa”, “La numero uno”, “Eli unica”, si legge tra gli innumerevoli commenti.

La Canalis, qualche giorno fa, mandò in estasi i fan condividendo un video in cui allenava gambe e glutei con un top cortissimo e un pantalone aderente.